«الصحة»: 55 مليار جنيه تكلفة تطوير القطاع الطبي في قرى «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن تكلفة القطاع الطبي في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلغت 55 مليار جنيه، وخلال المرحلة الأولى، جاء ذلك خلال جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: «عملنا في ملف تنظيم الأسرة والسكان بشكل إيجابي مع بقية الوزارات، واستطعنا الوصول إلى 2.8 كمعدل إنجاب بعدما كنا 3.5 في عام 2010، ونتمنى نكسر الـ1.6 حتى تتماشى معدلات النمو السكاني مع النمو الاقتصادي».

30 مليار جنيه تكلفة شراء لقاحات كورونا

وتابع: «جائحة كورونا كلفتنا نحو 30 مليار جنيه، ما بين شراء جرعات اللقاحات والتكنولوجيا الطبية وعدد مصانع الأدوية، وصلت إلى 170 مصنعا، بعدما كانت 130 ومن 500 خط إنتاج إلى 700 خط إنتاج».

وأشارت: «نطور النظم المعلوماتية الصحية حتى يكون لدينا ميكنة لكل الإجراءات، ونعمل على تطوير هيئة الإسعاف لربطها بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، ويكون زمن الانتظار دقائق، على أ، تكون مربوطة بالأماكن المؤهلة لاستقبال سيارات الإسعاف».

إدخال تشريعات جديدة

وواصل: «لدينا مشكلة في العنصر البشري، والرئيس السيسي وجهنا بدراسة المقابل الذي يتلقاه العنصر البشري في وزارة الصحة والسكان، وأدخلنا تشريعات جديدة مثل المجلس الصحي المصري حتى نحسن التدريب والأداء في هذه المنظومة».