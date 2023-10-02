محافظ الشرقية: صرف مساعدات عاجلة وشهرية لـ9 أسر من الأولى بالرعاية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، لاستقبال 11 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك في اللقاء الأسبوعي للمواطنين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

صرف مساعدات مالية عاجلة لـ9 أسر

وخلال اللقاء، كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ9 أسر من الأكثر احتياجاً، التي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية لها، و أسفرت عن استحقاقها لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً، ليمثل مصدر دخل ثابت لها، تستطيع من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

السكن المخصص للأسر الأولى بالرعاية

كما تقدم مواطنان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهما، ليوجه سكرتير عام محافظة الشرقية، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، كلف السكرتير العام، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل، وكلف أيضا مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، بعلاج أحد المواطنين مجانا كونه يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة إجراء عدة جراحات له، ومساعدته في سداد الديون المتراكمة عليه جراء زواج ابنته.

وفي سياق متصل، طالبت «م. ح. ع» من مركز منيا القمح، إعطائها إجازة خاصة لرعاية ابنتها التي تعانى من التوحد بعد استنفاد إجازات رعاية الطفل، ليكلف السكرتير العام، مديرة إدارة الاتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم، بنقلها لأقرب مدرسة لمنزلها وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر لرعاية ابنتها التي تعانى من التوحد وفرط الحركة.

كما تقدمت «و. ف.ع» من مركز بلبيس، بطلب لإعطائها عقد مميز بالتربية والتعليم أسوة بزملائها، إذ تعمل منذ عام 2018، ليكلف السكرتير العام، مديرة إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم ببحث حالة المواطنة ورفع تقرير له خلال أسبوع.