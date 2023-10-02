برلماني: «حكاية وطن» رسالة طمأنة للمصريين تجيب عن تساؤلات الشارع

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر «حكاية وطن» كشف للجميع حجم الإنجازات، إضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن الأوضاع الجارية وكشف التحديات وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تساؤلات رئيس الجمهورية بشأن ملف الأسعار والحديث عن السلع الأساسية من أبرز الأسئلة التي تشغل المواطن المصري، ومن ثم هذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بما يجرى في الشارع المصري، إضافة للمصداقية والشفافية والمصارحة في الحديث مع الشعب طوال الوقت وهذا ما يحمل رسائل طمأنة من قبل القيادة السياسية للمواطنين.

القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة

وأشاد النائب عمرو هندي، بمؤتمر «حكاية وطن» ودوره الكبير في كشف الأمور على حقيقتها أمام المصريين، ورؤية الدولة للفترة المقبلة، وهذا لم يكن في العصور السابقة، متابعا: «القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة والمكاشفة وكشف كل الأمور بتفاصيلها للمصريين وهذا أمر لم نكن نعهده في العصور السابقة».

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التي القى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتعكس رؤية الدولة في التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع، مؤكدا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.