عائد يصل إلى 65%.. تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي، شهادة ادخار بعائد يصل إلى 65%، مدفوعة آخر المدة بمعدل عائد تراكمي 18.17%، ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي التي يطلق عليها اسم الشهادة الادخارية الثلاثية، بحسب الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبالنسبة لشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، يمكن التعرف على الشروط والمميزات الخاصة بشهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة كما يلي:

شهادة البنك العربي الإفريقي

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنية مصري بدون حد اقصى.

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

نسبة الفائدة 65%.

- دورية العائد، يتم استلام العائد في نهاية المدة.

تفاصيل شهادة البنك العربي الإفريقي

- شهادة البنك العربي الإفريقي الجديدة متاحة للأفراد فقط.

- العملة بالنسبة لشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي بالجنيه المصري فقط.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.

- يتيح البنك العربي الإفريقي الدولي إصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.