أعلى شهادة ادخار في البنوك.. الفائدة تصل إلى 23%

دائما ما تسعى البنوك لطرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة، من أجل جذب أكبر عدد من العملاء، وهو الأمر الذي حدث قبيل اجتماع البنك المركزي المقبل، من أجل حسم مصير أسعار الفائدة، حيث سيجرى عقد الاجتماع المقبل في يوم 21 سبتمبر الجاري.

ومن بين هذه الشهادات، تأتي شهادة البنك المصري الخليجي، وهي الشهادة التي تحمل اسم «ثروة بلس»، والممتدة على مدار 3 سنوات، وهي إحدى أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة.

شهادة «ثروة بلس» من البنك المصري الخليجي

طرح البنك المصري الخليجي شهادة جديدة يبدأ الاشتراك فيها بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي الشهادة ذات العائد المتضاعف، ويصل عائدها في السنة الأولى إلى 23% من قيمة المبلغ.

أعلى شهادة ادخار بالبنوك قبيل اجتماع المركزي

ويصل سعر عائد شهادة «ثروة بلس» الثابت خلال السنة الأولى 23%، وبعد ذلك يكون العائد متغير بحسب سعر الإيداع المعلن من قبل البنك المركزي المصري، ولمدة ليلة واحدة، وبداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

وجاءت أعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، حيث سيتيح الحصول على قرض بضمان حتى 90% من قيمة الشهادة، ذلك مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر فقط.