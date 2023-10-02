شهادات ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 40%.. اعرف التفاصيل

تقدّم البنوك المصرية شهادات ادخار بعائد مرتفع ودوريات صرف متنوعة، ويسعى كل بنك لجذب العملاء بمميزات متنوعة، وترصد السطور التالية أفضل شهادات ادخار في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

وبالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع تقدمها عدة بنوك، مثل «البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، وبنك التعمير والإسكان».

شهادات ادخار بعائد مرتفع

يوفر البنك المصري الخليجي أعلى شهادات في مصر باسم «ثروة بلس» بأجل 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل العائد إلى 23% في السنة الأولى، ويتغير بعد ذلك حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

شهادة البنك الأهلي

وعن شهادة البنك الأهلي المصري باسم «الادخار البلاتينية»، فجاءت مدتها 3 سنوات بعائد يصل إلى 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ويصل العائد بها إلى 39.14% بشكل تراكمي، وهو مدفوع مقدما، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى.

شهادة البنك العربي الأفريقي

شهادة البنك العربي الأفريقي، جاءت مدتها 3 سنوات، وتكون مدفوعة مقدما ويصل العائد إلى 40%، وبالنسبة للحد الأدنى الخاص بإصدار الشهادة يصل إلى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار باسم «الثلاثية» والعائد ثابت 18.5% يصرف شهريًا أو 20% سنويًا والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جينه ومضاعفات الـ1000 جنيه.