3 صفقات «على نار هادئة» بين الأهلي والزمالك.. «لبيب vs كولر»

لا يزال السويسري مارسيل كولر، يواصل السير بخطى ثابتة نحو تدعيم فريقه، وجعله الأقوى على مستوى القارة السمراء، من أجل البقاء على منصات التتويج بالبطولات، التي حصد منها 5 ألقاب بين قارية ومحلية منذ وصوله إلى القلعة الحمراء.

ارتبط اسم ثنائي الزمالك أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو بالرحيل عن الزمالك، والاقتراب من الأهلي، للانضمام إلى كتيبة مارسيل كولر، وفقًا للتقارير التي ربطتهما بالمارد الأحمر، بسبب أزمة عدم الحصول على المستحقات المتأخرة.

إمام عاشور آخر الصفقات

إمام عاشور كان آخر الأسماء التي انتقلت من الزمالك إلى الأهلي، وذلك بعد انضمامه إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن يذهب إلى المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، مقابل أكثر من 90 مليون جنيه، وخلال بضع مباريات بات العامل الأكثر تأثيرًا داخل الفريق الأحمر.

أحمد فتوح هدف مارسيل كولر

لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لمارسيل كولر، الذي يضع عينه على خدمات أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، ليصبح بديلًا لعلي معلول، خاصة أنّه لا يملك أي بدائل فعالة على مستوى هذا المركز، بحسب الإعلامي هاني حتحوت.

انتقال فتوح بشكل مباشر من الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي، لن يكون سهلًا وفقًا لأعراف كرة القدم في الدوري المصري الممتاز، لذلك سيتعين عليه الانتقال إلى ناد آخر في رحلة احترافية أو محلية، حال قرر الرحيل بسبب وعدم تجديد عقده، في ظل احتدام أزمة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

في الميركاتو الصيفي الأخير، كان أحمد فتوح الهدف الأول للحزم السعودي، الذي كان على استعداد لتذليل جميع العقبات التي من شأنها عرقلة الصفقة، في محاولة لاستغلال عدم تجديد عقده مع الزمالك أو التوصل لأي اتفاق يقضي باستمراره مع الفريق الأبيض.

هل ينتقل زيزو إلى الشباب السعودي؟

أحمد سيد زيزو الذي يعد هدفًا أيضًا لعدد من الأندية، وعلى رأسها الأهلي، ارتبط اسمه بالرحيل عن الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، الأمر الذي قد يعزز فرص حصول المارد الأحمر على خدماته، باعتباره أحد الأهداف الأساسية في حسابات الفريق الأحمر، على مدار المواسم الماضية.

زيزو قد يخرج في رحلة احترافية خلال الميركاتو المقبل، المقرر في يناير، حال عدم انتهاء أزمة مستحقاته مع الزمالك، في ظل اهتمام الشباب السعودي بضمه، إذ واصل الفريق السعودي محاولاته حتى الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية المنقضية، لكن دون جدوى، بسبب تمسك الفارس الأبيض باستمراره، لعدم وجود فرصة للتعاقد مع بديل، في ظل معاناته من أزمة إيقاف القيد.

الزمالك يواصل المحاولات

يبدو أن الزمالك قرر الرد على الصفقات المتلاحقة التي حصل عليها المارد الأحمر، في الفترة الماضية، والتي بدأت بمحمود كهربا وانتهت بأحمد سيد زيزو، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات لضم محمد شريف، الذي انتقل مؤخرًا من المارد الأحمر إلى الخليج السعودي، ليصبح هدفًا أساسيًا للفريق الأبيض بالوقت الحالي، بحسب عدد من التقارير الصحفية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الزمالك، في الانتخابات المقبلة، على وجود مفاوضات فعلية مع لاعب داخل الأهلي، سيحسمها بعد حصوله على المنصب بشكل رسمي، من أجل منحها للجماهير كأول هدية للفريق بعد دخوله رفقة قائمته.