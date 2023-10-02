البرلمان الليبى يوافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة

وافق مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وإعداد هذين القانونين بواسطة لجنة 6+6 المشتركة، والتي تكلفت بوضع قوانين الانتخابات.

بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الإنجاز الذي حققته لجنة 6+6 في وضع قوانين الانتخابات يشير إلى بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تستعد لإجراء الانتخابات، وأشار إلى أهمية أن تكون الحكومة القادمة مصغرة وتضم كفاءات عالية، مع الحرص على تجنب زيادة عدد الحقائب الوزارية لتجنب تأخير المرحلة الانتقالية، كما يوجد أطراف داخلية وخارجية تسعى للحفاظ على حالة الفوضى في ليبيا.

وأعلن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، أن جلسة مجلس النواب انطلقت في مقره بمدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وأوضح أن البند الذي يناقش في جلسة البرلمان اليوم يتعلق بقوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، والذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.