ندوة في مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة الدور الوطني لمشيخة الأزهر

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن تنظيم الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، الأربعاء المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان «مصر من العبور إلى البناء والتنمية».

والندوة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تنظم الندوة الأمانة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع.

الأمن الفكري

ويحاضر في هذه الندوة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ويناقش في كلمته «الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية من النصر إلى التنمية»، واللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، ويلقي كلمة بعنوان: «الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة»، واللواء أركان حرب أسامة الجمال، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويلقي كلمة بعنوان «رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع».

كما يلقي الدكتور الحسيني حمّاد، مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، كلمة بعنوان: «الدور الوطني للأزهر الشريف.. سجل حافل وتاريخ عريق».