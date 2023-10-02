وزيرة التضامن: لدينا أكثر من 11 مليون بطاقة «ميزة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي من تقوم بعمل المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية المجمعة والمميكنة، وهناك ربط شبكي حاليًا مع 9 جهات حكومية، إلى جانب جانب مراجعة للأسر كل 3 سنوات حتى لا نسمح للأسر القادرة على العمل أن تستكمل في الدعم، وغيرها غير قادر على العمل ولا يأخذ الدعم.

وأضافت «القباج»، في كلمتها، خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتأسيس وفرش الوحدات السكنية، وتمّ الانتهاء منها بالفعل، ولكن المهمة الأكبر هي الدخول في هذه المناطق والعمل على تغيير وتعديل سلوكيات واتجاهات المواطنين بها بكل القضايا التي تمّ التحدث عنها.

وشرحت وزيرة التضامن، أنَّه يوجد لدينا أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة، منها 5.2 مليون بطاقة لـ«تكافل وكرامة وأكثر من 6 ملايين للمعاشات، إلى جانب أنَّ الأطفال كريمي النسب يتمّ إعداد بطاقات ميزة لهم، فيما نستهدف توفير جميع الخدمات إلكترونيًا، ونستطيع رصد سلوكيات صرف الأسر المستحقة للدعم.