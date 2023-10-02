وزيرة التضامن: انخفاض الأمية بنسبة 47% بفضل برنامج «لا أمية مع تكافل»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ كبار السن ثروة يجب الاستثمار فيها والاستفادة منها، موضحا أنّ الوزارة تخطط لإطلاق أول قانون لكبار السن، بهدف تكريمهم: «نحن ضد فكرة أنّ كبار السن غير قادرين على العطاء».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المبلغ المخصص لبرنامج تكافل وكرامة كان 3.2 مليار جنيه، وبعد الزيادة الأخيرة وصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، متابعة: «لدينا 720 ألف امرأة معيلة، و75% من حاملي البطاقات نساء، كما أنّ البرنامج ليس مناصرا للمرأة فقط، بل مناصرا للأسرة بأكملها».

وأوضحت القباج، أنّه جرى عمل دراسة عن مدى التأثير على تقوية وتمكين المرأة وقدرتها على اتخاذ قرارات، لافتة إلى أنّ 72% من المستفيدين في الريف، و51% من نسبة الفقر في مصر بالمناطق الريفية.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ قاعدة البيانات تشير إلى وجود 11 مليون أسرة بإجمالي 40 مليون مواطن، وهذه ثروة في حد ذاتها، موضحة: «إحنا بنقيس نسبة أمية أرباب الأسر أو ربات الأسر لقيناها 62%، وعملنا برنامج (لا أمية مع تكافل) بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومع الأزهر الشريف والمجتمع المدني ووزارات أخرى، ووصلنا إلى نحو 970 ألف سيدة، وكانت النتيجة انخفاض الأمية في الوقت الحالي إلى 47%».