معاون وزيرة التضامن: نستعين بجهود المتطوعين والرائدات المجتمعيات للتوعية بحملة «هنوصلك»

كشف الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن أن حملة «هنوصلك» التى أطلقتها الوزارة فى إطار المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تنفَّذ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، ومؤسسة صُناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصرى. وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أن حملة «هنوصلك» تستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوى الإعاقات بالغة الشدة والشديدة على مستوى الجمهورية.

ما الهدف الرئيسى من إطلاق «هنوصلك»؟

- الهدف الرئيسى من إطلاق حملة «هنوصلك» يتمثل فى التيسير على المواطنين ذوى الإعاقات المختلفة، من خلال عمل فرَق واسعة من المتطوعين، وهم من أبناء المحافظات المستهدفة ضمن هذه المرحلة من منظومة الخدمات المتكاملة، بما يسهّل آليات عملهم، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود الرائدات المجتمعيات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، للتوعية بالحملة وأهدافها والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وما هدف المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة؟

- تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوى الإعاقة، ممن لم يتقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ونشر الوعى بالخدمات المقدمة ومساعدتهم فى الحصول عليها بمختلف المحافظات، فالبطاقة تُعد من أكثر الأمور التى تشغل أذهان ذوى الهمم، ولاقت إقبالاً كثيفاً منهم خلال أول مرحلتين من المنظومة.

وتتم المرحلة الثالثة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة ومؤسسة صُناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصرى والرائدات المجتمعيات داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب توفير مكاتب التأهيل المتنقلة.

كم عدد بطاقات الخدمات المتكاملة المستهدف إصدارها خلال المرحلة الثالثة؟

- مليون بطاقة للأشخاص ذوى الإعاقات بالغة الشدة والشديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

«سعدة»: تغطية 14 محافظة بالمرحلة التجريبية فى سبتمبر.. وبدء العمل بالقليوبية وسوهاج والسويس والإسماعيلية

وكم عدد المحافظات التى شملتها حملة «هنوصلك».. وما هى؟

- تستهدف حملة «هنوصلك» 14 محافظة كمرحلة تجريبية، وانطلق العمل حتى الآن فى 5 محافظات بداية من أغسطس الجارى، وهى: «الشرقية، القليوبية، سوهاج، السويس، الإسماعيلية»، وفى منتصف شهر سبتمبر المقبل سيتم تغطية جميع المحافظات التجريبية.

ما طبيعة فعاليات الحملة داخل محافظة الشرقية المحطة الأولى للتنفيذ؟

- الشرقية شهدت حراكاً مجتمعياً واسعاً بالتعاون مع القادة المجتمعيين والتنفيذيين والجمعيات الأهلية، وتعمل حملة «هنوصلك» داخل المحافظة عبر عدد من الآليات، منها طرْق الأبواب وتسجيل الاستمارات ليتم حصر حالات الإعاقات ونوعها وكذلك المرأة ذات الإعاقة، حيث تم فرز الحالات بالغة الشدة وشديدة الإعاقة ليتم توجيه واصطحاب المستفيدين لأقرب مكتب تأهيل متنقل، وهذه هى المنهجية الجديدة التى تشهدها الحملة لأول مرة.

تتضمن إخصائيين اجتماعيين ومدخلى بيانات لتنفيذ إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل المتنقلة

ماذا عن مكاتب التأهيل المتنقلة التى أطلقتها الوزارة لأول مرة ضمن المرحلة الثالثة؟

- مكاتب التأهيل المتنقلة هى المنهجية الجديدة التى تشهدها حملة «هنوصلك» لأول مرة، حيث تتضمن مكاتب التأهيل المتنقلة إخصائيين اجتماعيين ومُدخلى بيانات ومديرى المكتب، ويعمل المكتب المتنقل على تنفيذ كل الإجراءات من إدخال البيانات والتقييم الوظيفى، وصولاً لإصدار وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة التى ستتم فى أقرب وقت.

ذوو الإعاقة

فى حالة استقبال أشخاص ذوى إعاقات بسيطة ومتوسطة يتم توجيههم لاستكمال الإجراءات ومساعدتهم فى ذلك، إذ نساعد من خلال حملة «هنوصلك» الأشخاص ذوى الإعاقة فى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتوجيههم لاستكمال الإجراءات، كذلك من لديه إعاقة شديدة وبالغة الشدة وليس لديه الأوراق الثبوتية مثل التقارير الطبية وغيرها، يتم تقديم الدعم له فى ذلك من خلال التنسيق مع الوزارة والمستشفيات التابعة لها.