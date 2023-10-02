إنجازات الدولة في 10 سنوات.. تقدم مصر 23 مركزا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة

شهدت وزارة السياحة والآثار طفرة خلال التسع سنوات الماضية، من خلال إطلاق المبادرات الداخلية والخارجية لتحفيز السياحة وجذب الوفود للترويج للسياحة المصرية، وجاءت مصر في المركز الـ9 عالميا بين 138 وجهة في مؤشر السفر الإسلامي العالمي خلال عام 2023، بالإضافة إلى 23 مركزا تقدمتها مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام 2021 الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي.

أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الصادر عن مجلس الوزراء، أهم المبادرات التي أطلقتها وزراة السياحة والآثار للترويج للسياحة الخارجية وهي كالتالي:

- مبادرة «شتي في مصر»، في يناير 2021، وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية وتشجيع السياحة الداخلية.

- إطلاق الحملة الدعائية «الصيف في مصر حكاية »، وتستهدف الترويج السياحي لمصر بالأسواق العربية، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وحققت المبادرة نتائج إيجابية منذ إطلاقها في الأسبوع الأول من مايو 2021.

- إطلاق مبادرة «حكايتنا»، في مايو 2021 تهدف لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية.

- إطلاق مبادرة «صيف في الصعيد»، في يونيو2020 ، لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في صعيد مصر خلال فترة الصيف.

- حملة ترويجية في سبتمبر 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

- حملة للترويج للسياحة المستدامة في مصر تحت شعار «حضارة من إلهام الطبيعة» على هامش استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ 27 COP.

- إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية عن الآثار المصرية لإبراز المقومات السياحية بكل محافظة من محافظات الجمهورية.