انقطاع مفاجئ لخدمات «اتصالات» في مناطق بالقاهرة والجيزة.. الشركة توضح الأسباب

تعرض بعض عملاء شركة «اتصالات من &e» في مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، لانقطاع جزئي للخدمة في صباح اليوم الاثنين، الثاني من أكتوبر 2023، استمر لفترة قصيرة قبل أن تعود الخدمة إلى طبيعتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الانقطاع في منطقة أبو رواش بالجيزة، ومدينة نصر شرق القاهرة، ناتج عن أعمال حفر خارجة عن نطاق سيطرة الشركة، وأضافت إنه بمجرد حدوث ذلك، قامت فرق العمل بإجراء الإصلاح على وجه السرعة، وتم استعادة الخدمة بنجاح.

العطل الجزئي خارج عن إرادة الشركة

وتأسف الشركة لما تعرض له بعض العملاء من هذا العطل الجزئي، وتؤكد أنه ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها.

الحرص الدائم على مبدأ الشفافية

كما أكدت شركة اتصالات من &e حرصها الدائم على إعلاء مبدأ الشفافية، ووضع إرضاء عملائها على رأس أولوياتها، كما توجهت الشركة بالشكر الجزيل لكل العملاء على تفهمهم.