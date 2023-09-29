القبض على المتهمين بانتحال صفة موظفي بنوك للاحتيال على العملاء

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.