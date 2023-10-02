الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية فكرة لتغيير نظام عمل الدولة للأفضل

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بزيارته المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا للعاملين بالحكومة: «سعيد إني التقي بكم بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء وبوجه لكم التحية والتقدير والشكر».

وتابع: «عملكم مقدر جدا، وبشكركم جدا على العمل الكبير اللي اتعمل الفترة اللي فاتت، وعاوز أقولكم إننا نستمر في عملنا بالقدرة نفسها لآخر يوم، آخر يوم إحنا منعرفش، أنا كإنسان بشتعل وبس».

وتابع: «هو مش مهم القرار ولكن إصرارك على تنفيذ القرار، إحنا مش عاملين العاصمة الإدارية واجهة حضارية واجتماعية لأ، إحنا عاملين فكرة إن فيه دولة بتحاول تغير من نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة».