توافد مئات المواطنين لميدان الجلاء لتأييد السيسي في الانتخابات 2024

توافد المئات من المواطنين، على ميدان الجلاء بحي الدقي، لحضور احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخالات الرئاسية 2024، التي أعلنت تفاصيلها، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وظهر العديد من المواطنين وهم يرفعون أعلام مصر وصورا مؤيدة للرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية والطبول والمزمار، بينما حمل بعض الشباب لافتات لدعم الرئيس.

المواطنون يدعمون الرئيس السيسي

وأكد أحد المواطنين في حديثه لـ«الوطن»، أنه جاء من شبرا لدعم الرئيس السيسي، وسيظل خلفه، وهذه المرة الثالثة له لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مرددًا «تحيا مصر والرئيس السيسي».

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة تتبع التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، ما يصل عددهم لأكثر من 30 ألفا، حيث تنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة الي المواطنين المصريين في أنحاء البلاد، بإن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور، يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري، وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.