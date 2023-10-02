سقوط أمطار خفيفة على السويس والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شهت محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الاثنين، بعد انتشار السحب الكثيفة المحملة بالأمطار، مصحوبة بنشاط للرياح بشكل متقطع، وتحسن نسبي في درجات الحرارة.

تقلبات جوية وسقوط أمطار

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتشار السحب المنخفضة المحملة بالأمطار في عدد من المحافظات، مع توافر الفرصة لسقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، ومنها محافظة السويس ومدن القناة.

توقعات حالة الطقس بالسويس اليوم

ويسود طقس غائم مع نشاط للرياح، تصل سرعتها إلى 9 كيلومترات في الساعة، وهو طقس خريفي متقلب، يتضمن انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح.

استعداد محافظة السويس للتقلبات الجوية

ومن جانبها وجهت محافظة السويس برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط أمطار، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمختلف الأحياء والجهات المعنية من الكهرباء وشركة مياه القناة، بالاستعداد التام للتدخل الفوري حال تساقط أمطار، موجهاً بتطهير مخرات السيول، وبلاعات الأمطار الموجودة في الشوارع، والتأكيد على كفاءة محطات الصرف الصحي، واستعداد مركبات شفط المياه.