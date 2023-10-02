وزير الخارجية: أولويات شراكة مصر مع المفوضية الأوروبية ليس بها إملاء

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن شراكة الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفوضية الأوروبية أو مستوى الدول الأعضاء، تعد مجموعة مهمة من الدول، والتي تتبادل مع مصر معها الرؤى بشكل دوري لتبادل الرؤى حول القضايا الثنائية والدولية والإقليمية والتوصل لتحديد أولويات هذه الشراكة.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأولويات تتسق مع الأولويات الوطنية ليس بها إملاء والابتعاد عن المشروطية والعمل بحيث تستخلص كل من الجانبين مصالحهم على نحو متساوٍ.

كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون

ولفت إلى أنه كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، والتي أخذت تتطور ويبرز الدور المركزي لها في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، بفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاث سوء الزراعة أو السياحة أو النقل، وهذا على أسس وجذور تاريخية ممتدة تربط شعوب الدول الثلاث تحقق مصالح الدول الثلاث.