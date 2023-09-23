وزير الخارجية ونظيره الهندي يتفقان على أهمية تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، سوبرامنيام جايشانكر، وزير خارجية الهند، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، كشف عن أن اللقاء تناول التأكيد على الروابط التاريخية المشتركة وتميُز العلاقات بين البلدين، لا سيما في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الجاري، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأردف أبو زيد بأن وزير الخارجية رحب خلال اللقاء بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين لاستشراف الفرص وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بصورة عملية.

كما نوه الوزير شكري بأن قيام شركة مصر للطيران مؤخرا بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي يسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى تنامي حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الهندي حضور مصر في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في قمة مجموعة الـ20 وغيرها من الفعاليات التي تؤكد حرص مصر علي الانخراط بصورة إيجابية مع محيطها، وهو محل تقدير وإشادة من الجانب الهندى. كما تقدم بالتهنئة لمصر اتصالا بقرار القمة الأخيرة لتجمع بريكس، والذي دعا مصر للانضمام رسميا إلى التجمع في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى دعم بلاده لهذا الانضمام لما تمثله القاهرة من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي في محيطها الإقليمي، وما يتيحه ذلك من إضافة حقيقية لإثراء التعاون بين دول التجمع في كافة الأصعدة والمجالات، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من وزير الخارجية.

تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية

واختتم أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إذ أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة واحتواء تداعياتها.

في سياق متصل، أطلع وزير الخارجية نظيره الهندي على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالقضية الفلسطينية والشأن السوداني والأوضاع في ليبيا، مبرزا الدور المصري الإيجابي في السعي نحو حلحلة تلك الأزمات وكسر حالة الجمود الحالي التي تشهدها المنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون المشترك اتساقا مع ترفيع مستوى العلاقات الثنائية، والإسراع بوتيره التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.