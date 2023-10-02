الآلاف يتوافدون على ميدان «أم البطل» بأسيوط لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لدورة جديدة

توافد الآلاف من قرى ومراكز محافظة أسيوط، مساء اليوم الاثنين، على ميدان الحرب والسلام «أم البطل» بمدينة أسيوط، للمشاركة في مسيرات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي يشارك فيه الشيخ محمود ياسين التهامي والفرق الموسيقية بالمحافظة.

مسيرات بشوارع أسيوط

ونظمت النقابات العمالية وأهالي المراكز مسيرة تجوب شوارع مدينة أسيوط حتى الوصول إلى ميدان أم البطل، حاملين صور الرئيس السيسي، ومرددين عبارات حماسية لدعم مسيرة التنمية.

تأمين احتفالات المواطنين

وقام اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتفقد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة بمحيط ميدان أم البطل، للتأكد من جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

احتفالات بذكرى نصر أكتوبر

وأعلن المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب ينظم احتفالية شعبية كبرى مساء اليوم بميدان الحرب والسلام «أم البطل سابقا» بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ومرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر 1973.

وقال «عمر» إن الاحتفالية يحييها الشيخ محمود ياسين التهامي وفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط والفرقة الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، بالإضافة لعدد من الفقرات الأخرى.

وأشار إلى أن الحزب قام مساء أمس بتجهيز الميدان ووضع اللافتات وشاشات العرض الكبيرة لاستقبال المواطنين المشاركين في الاحتفالية من كافة أمانات المراكز احتفالا بالمولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر في جو ديمقراطي غير مسبوق، مؤكدا أن الاحتفالية ستشهد عددا من المفاجآت السارة.