وزير الخارجية: عمليات حفظ السلام لها دور في إكساب مصر الاحترام على المستوى الدولي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن عمليات حفظ السلام لها دور في إكساب مصر الاحترام على المستوى الدولي خلال السنوات الماضية، فمصر سابع أكبر مشارك، موجهًا العزاء لأبطال القوات المسلحة لمشاركتهم بعمليات حفظ السلام بالقارة الإفريقية.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن الوساطة بالأزمة الأوكرانية الروسية سواء من خلال مجموعة الاتصال الوزارية العربية أو من خلال اجتماعات القادة الأفارقة وسعيهم لإذكاء مبادئ القانون الدولي، والتوصل إلى حل سلمي يلبي العناصر والاعتبارات التي يرديها كل الأطراف لتجنيب الأثار السلبية المترتبة على المناخ الاقتصادي العالمي والأمن الغذائي والطاقة.

وتابع أن الاهتمام بمشاركة مصر والرئيس بهذا الجهد هو إقرار أن مصر استعادت ثقة شركائها بقدرتها وعلاقتها التي لها تأثير، ورؤية مصر الإيجابية نحو الاحتواء والبناء في إطار الحكمة والاتزان، فأصبح السمة التي يركز عليها المجتمع الدولي، موضحا أنه قبل عام 2014 كان هناك تحفظ بمدى اهتمام مصر بالقارة الإفريقية على ضوء ما بذلته في الستينات؛ لدعم الإخوة للتحرر والاستقرار، ودعمهم لإنشاء مؤسسات لتلك الدول، والتعاون معا لتحقيق منظومة من الاندماج والتكامل لتأسيس مؤسسة تسمى «الوحدة الإفريقية».