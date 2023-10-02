مسيرة حاشدة لإدارات التعليم بمصر الجديدة لدعم الرئيس السيسي (صور)

تحركت الإدارات التعليمية بمنطقة مصر الجديدة في مسيرة حاشدة بميدان الكوربة معربين عن تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال الدور التنموي الذي بدأه.

وتحرك المعلمون وأعضاء الإدارة التعليمية بمصر الجديدة ملوحين بالأعلام ومرددين الهتافات الوطنية المختلفة التي تعكس مدى تأيدهم للرئيس السيسي في المارثون الرئاسي المقبل.

سعاد: هأيد الرئيس طول عمري

وقالت سعاد حسن، مدير إحدى مدارس مصر الجديدة، المشاركة في المسيرة خلال تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا بأيد الرئيس السيسي جدا وهأيده طول العمر، وكلنا جينا النهارده عشان نقول إحنا معاك يا سيسي وكمل طريقك وإحنا وراك».

وأضافت أن الرئيس السيسي قدم الكثير لهذا الوطن إلى أن تمكن من أن يلملم شتاته مرة أخرى بعد فترة الفوضى: «مفيش أحسن من السيسي يمسك مصر».

كما لفتت أنه من الضروري ترشيح الرئيس عبد القتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حتى يستكمل ما بدأه من مشروعات تنموية متعددة، موضحة: «الرئيس السيسي بدأ طريق في التنمية لن يكمله غيره، ولا بد من استكماله».

وأشارت مدير إحدى مدارس مصر الجديدة إلى التطور الذي طرأ على التعليم في عهد الرئيس السيسي خاصة التعليم الفني قائلة: «قام بتطوير المدارس وعمل على إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التي غيرت مفهوم وشكل التعليم الفني في مصر وغيره من الإنجازات لا بد من أن نسانده حتى يستكملها».

تحرير توكيل للرئيس السيسي

وأكدت أنها قامت بتحرير توكيل للرئيس السيسي من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحثت كل أفراد عائلتها على ذلك.

ولفتت إلى أنها تحرص على توعية أولادها بما يجري في البلاد: «بتكلم ديما مع أولادي وأفهمهم وأحكي لهم أن البلد دي كانت فين والرئيس السيسي عمل ايه وخلاها النهارده فين».