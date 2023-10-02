وزير الخارجية: مصر تدافع دائما عن مصالح الدول النامية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك مجموعة من التحديات المستحدثة، وتركيز القلق على قضايا التغير المناخي وأثر ذلك على الشراكة الإنسانية في هذا الكوكب، مشيرا إلى الدور الذي لعبته مصر في استضافة ورئاسة cop27 وما حققته من إنجاز لم يتصوره أحد كإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي كان حلما يرواد الدول النامية، ويبرهن أن مصر تدافع عن مصالح أشقائها.

وتحدث خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الهجرة غير الشرعية والحساسية البالغة التي نشأت لدى شركائنا في شمال المتوسط، وما تتطلع به مصر من مسؤولية ليس على سبيل تعهدات قانونية إزاء معاهدة 51 ولكن تراثها وحضارتها التي تجعلها دائما مستقبلة لأشقائها وتوفر لهم نفس ما توفره لمواطنيها في إطار الرعاية.

وعن ملف الإرهاب والمخاطر التي تحيط بنا، أكد استمرار استهداف أصحاب الشر لمصر التي تعد الجائزة الكبرى لهم، وهي بعيدة المنال، وكانت تجربة مصر في هذا الملف فريدة بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن المواطنين المصريين الأبرياء، ومصر استطاعت القضاء على المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.