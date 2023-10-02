محمد رمضان يشارك في احتفالات أكتوبر بمحافظة أسوان

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن مشاركته ضمن حفل انتصارات أكتوبر، التي تقام في محافظة أسوان.

محمد رمضان: أسوان تجمعنا

ونشر محمد رمضان، البوستر الدعائي للحفل عبر «إنستجرام» معلقا: «أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر، الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساءً، في مدينة الفراعنة، ستاد أسوان يجمعنا، ثقة في الله نجاح».

ومن المقرر أن يقدم رمضان خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها «مافيا»، و«يا حبيبي».

محمد رمضان يحصل علي جائزة الموريكس دور

وفاز مؤخرا الفنان محمد رمضان بجائزة «الموركس دور» كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض في رمضان الماضي، وضم عددا من نجوم الفن أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.