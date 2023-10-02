فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يتراجع للمركز الـ8 بشباك التذاكر

تراجع حجم إقبال الجمهور، على فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد مرور نحو 8 أسابيع تقريبًا، على وجوده في السينمات، حيث احتل المركز الثامن من بين الأفلام المنافسة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أنه حقق 6164 جنيهًا فقط، ليأتي إجمالي ما حققه منذ طرحه في السينمات، نحو 13.5 مليون جنيهًا.

أبطال وأحداث فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليئ بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية حمزة دراجون الذي يعمل «dj»، ويقوم بدوره محمد رمضان، ويتورط مع عصابات خطيرة ويجد نفسه محاطًا بالخطر في ظل مرض ابنه الوحيد.