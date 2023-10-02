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شيوخ وعواقل جنوب سيناء يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

كتب:

الوطن
06:30 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
احتفال جنوب سيناء

احتفال جنوب سيناء

توافد أعداد كبيرة من شيوخ وأبناء القبائل البدوية بمحافظة جنوب سيناء لحضور فعاليات الحفل الغنائي بميدان «سوهو سكوير» بشرم الشيخ، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ومرور 50 عامًا على النصر المجيد.

ويحيي الحفل الفنان حسن الخلعي والفنانة سمية درويش وفرقة «سوهو سكوير» بفقراتها الفنية المتنوعة.

احتفالات شيوخ وعواقل جنوب سيناء

من جانبه، قال الشيخ محمد عيد، من وادي مندر التابع لشرم الشيخ، جئت لحضور فعاليات الحفل الغنائي بشرم الشيخ والمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف ما حققته القوات المسلحة على أرض سيناء بمشاركة رجالنا الوطنيين من قبائل سيناء بتحرير أرض مصر كاملة، ذكرى هامة في تاريخ مصر، لذلك نحتفل كل سنة بهذه المناسبة العطرة.

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