مسيرة في النيل لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

على مياه نهر النيل الصافية، تصطف المراكب وتتمايل بحركة الهواء والمياه بجانب كوبري الجلاء، وصور ولافتات الرئيس عبدالفتاح السيسي ترفرف أعلاها في مشهد جمالي يبرز وقوف الشعب المصري بجانب الرئيس السيسي في فترة الانتخابات المقبلة.

ويقف العشرات من المواطنين على الكوبري أمام مياه النيل لمشاهدة المراكب، والأغاني الوطنية تصدح في ميدان الجلاء لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

مواطن: مصر أقوى بالرئيس السيسي

وأكد مواطن يدعى أحمد الجندي، لـ«الوطن»، أنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بسبب اهتمامه ببناء دولة قوية واقتصاد قوي تظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة: «رئيس قوي وإن شاء الله مصر أقوى به، بقينا عايشين في أمان بسببه بعد فترة كبيرة من المشكلات الداخلية».

توافد مئات المواطنين على ميدان الجلاء لدعم السيسي

وتوافد المئات من المواطنين على ميدان الجلاء بحي الدقي لحضور احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخالات الرئاسية 2024.

وظهر العديد من المواطنين ويرفعون أعلام مصر وصور مؤيدة للرئيس السيسي على أغاني وطنية، وبعض الشباب بالطبول والمزمار ولافتات دعم الرئيس.