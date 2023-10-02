مواعيد استلام أوراق الطلبة المحولين من الجامعات الروسية والسودانية لـ«بنها الأهلية»

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور مواعيد استلام أصول المستندات للطلاب الذين تقدموا سابقًا للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية والعائدين من الجامعات السودانية والروسية لفحصها ومراجعة استيفاء الشروط الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن مراجعة أصول المستندات للطلاب المحولين من الجامعات السودانية والروسية إلى الجامعة تتم وفق القواعد التالية:

- طالب لم يجتز فصلا دراسيا أو عام دراسي كامل من جامعة معتمدة، يلتحق بالفرقة الأولى.

- طالب السنة التحضيرية 2023/2022 من جامعة معتمدة، يلتحق بالفرقة الأولى.

- طالب مقيد بالفرقة الأولى 2023/2022 واجتاز بنجاح اختبار تحديد المستوى، يلتحق بالفرقة الثانية.

الجدول الزمني لتقديم أصول المستندات

أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجدول الزمني لتقديم ومراجعة أصول المستندات للتحويلات من الجامعات السودانية والروسية ووفقًا للجدول الزمني التالي:

- الأحد والاثنين 8 - 9 أكتوبر الجاري المحولين من روسيا.

- الثلاثاء والأربعاء والخميس 10-11-12 أكتوبر الجاري المحولين من السودان.

الأوراق المطلوبة لتقديم بجامعة بنها الأهلية

أشار رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويلات إلى الجامعة من الجامعات السودانية والروسية كالتالي:

- شهادة قيد الطالب موثقة من سفارة البلد المحول منها الطالب والخارجية المصرية.

- أصل الثانوية العامة أو بيان نجاح معتمد من وزارة التربية والتعليم.

- أصل شهادة التحركات حديثة حتى أول سبتمبر 2023.

- أصل المحتوى العلمي (إن وجد) مترجم باللغة الإنجليزية وموثق من الجامعة المحول منها الطالب، والسفارة أو القنصلية التابعة للدولة المحول منها الطالب.

- بيان درجات (إن وجد) موثق من الجامعة المحول منها الطالب السفارة أو القنصلية التابعة للدولة المحول منها الطالب.

- صورة من جواز السفر وتأشيرات الدخول والخروج والاطلاع على أصل الجواز.

- صورة من البطاقة الشخصية الطالب وولي الأمر.

- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4*6.