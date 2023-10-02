وزير الخارجية: مصر في صدارة الدول الساعية لحل الأزمة السودانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة السودانية وآثارها على مصر جعلت مصر في صدارة الدول التي سعت للدفع نحو تسوية هذه الأزمة؛ سواء للدعوة بعقد الاجتماع الإطاري بمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وانضمامها مع السعودية في تكوين مجموعة اتصال للأزمة.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي كان قد دعا لعقد قمة دول الجوار، وما تلى ذلك من اجتماعات لوزراء الخارجية لتفعيل خارطة طريق تؤدي إلى احتواء الأزمة ووقف إطلاق النار وتناول القضية الإنسانية، والعمل على وضع خارطة طريق بين السودانيين للمستقبل.

ولفت أن الأزمات في سوريا واليمن والصومال هي أزمات مرتبطة بأوضاع الاضطراب الذي نشأ على مستوى المنطقة، ونستمر في جهودنا مع شركائنا والدول المؤثرة، وهذا يعزز من قدرة مصر أن تطرح رؤيتها فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على كيان الدولة الوطنية حتى نخرج من التحديات المرتبطة بالفراغ الناشئ، ونفاذ التنظيمات الإرهابية والجريمة والوضع الإنساني الواقع على أشقائنا في هذه الدول العربية.