تفاصيل التمويل العقاري من بنك مصر.. فترة سداد تصل إلى 240 شهرا

تتيح البنوك المصرية للمواطنين عددًا من برامج التمويل العقاري بهدف التسهيل على المواطنين في ظل اختلاف الشروط والتفاصيل، وفقًا لكل بنك ومن ضمن البنوك التي تقدم للعملاء تمويل عقاري بنك مصر.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التمويل العقاري من بنك مصر وجاءت كما يلي:

- تبلغ قيمة التمويل 5 ملايين جنيه.

- فترة سداد تصل إلى 240 شهرا بسعر عائد تنافسي.

- وبالنسبة للمصاريف الإدارية فإنّها تُحصّل عند صرف القرض.

- كما أعلن بنك مصر عن المستندات المطلوبة من العملاء والواجب توافرها وهي:

- بيان بالدخل الشهري.

- صورة بطاقة رقم قومي.

- وإيصال مرافق.

مميزات التمويل العقاري من بنك مصر

- تأمين مجاني على الحياة.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة، في حال عمل الزوجة.

- إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، ويجب أن تكون مسجّلة في الشهر العقاري.

- إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.