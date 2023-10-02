طلاب جامعة عين شمس يشاركون بمسيرة تأييد السيسي بمصر الجديدة

شارك طلاب أسرة «من أجل مصر» بجامعة عين شمس، في مسيرة تضم المئات من الطلاب، لتأييد الرئيس السيسي، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتوجه طلاب الأسرة إلى ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، للمشاركة في مسيرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

دعم الرئيس السيسي

ورفع الطلاب لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

كما شارك عدد من العاملين بجامعة عين شمس في المسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع أسرة «من أجل مصر».

مسيرات داعمة للرئيس

وشهدت شوارع محافظة القاهرة، خروج مسيرة كبيرة من المواطنين حاملين معهم صورا للرئيس السيسي وأعلام مصر.

وسار المئات من المواطنين في شوارع محافظة القاهرة، وهم يحملون صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل عددًا آخر من الشباب علم مصر بحجم كبير مصنوع من القماش تأكيدا على حبهم الكبير للوطن ودعمهم للرئيس السيسي.