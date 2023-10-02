توافد الأهالي على ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

شهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، تفاعل المشاركين من الأهالي والقوى السياسية مع المطربين عمرو الجزار وعصام صاصا أثناء إحياء الاحتفال بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وتم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

مسيرات تدعو الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة

وتزامنا مع الحفل الغنائي الضخم الذي يحييه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود الليثي وحمادة مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم، نظم المواطنون والقوى السياسية وأعضاء النقابات العمالية مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف من المواطنين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

الأهالي يرفعون صور الرئيس بميدان المؤسسة

وشهد الحفل قيام المشاركين بمسيرة طافت الشوارع حاملين الأعلام وصور الرئيس على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية، واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركون في الحفل أن المسيرات الحاشدة هدفها دعوة الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة، في رسالة واضحة تفيد أن المصريين في أنحاء البلاد يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات.