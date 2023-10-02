«القومي للمرأة» يؤكد دعمه لمحاربات سرطان الثدي في «شهر التوعية»

أكد المجلس القومي للمرأة دعمه لكل سيدة مصرية مثابرة محاربة لمرض سرطان الثدي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، متمنيا لهن خالص الشفاء.

محاربة السرطان

ورفع المجلس القومي للمرأة شعار الوقاية من المرض خير من العلاج والألم، مشيرا الى أن الكشف المبكر هو الوسيلة للوقاية والحد من انتشار المرض.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأكد القومي للمرأة على اهتمام الدولة المصرية بملف صحة المرأة، وهو ما يتضح جليا من خلال المبادرات الموجهة إلى المرأة بشكل خاص، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، والتي تهدف إلى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

وناشد المجلس جميع السيدات بجميع المحافظات بضرورة الإسراع بإجراء الكشف المبكر لـ سرطان الثدي والاطمئنان على صحتهن.