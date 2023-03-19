سامح حسين يعرض مسرحية «SALE» بجامعة بنها ضمن حملة لمواجهة الإدمان

استضاف مسرح جامعة بنها الفنان سامح حسين وأبطال عمل مسرحية "SALE" اليوم الأحد، بجامعة بنها برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون البحوث والدراسات العليا وولاء صلاح الدين مسؤل صندوق مكافحة الادمان بالقليوبية والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

بالفن نقدر نغير حملة توعية صندوق مكافحة الإدمان

واعلن الصندوق على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عن عرض مسرحية "SALE"، بالجامعات، تحت شعار "بالفن نقدر نغير.. أنت أقوى من المخدرات".

مسرحية المزاد لدعم اكبر برنامج وقائي

مسرحية "SALE" مأخوذة عن "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، بطولة سامح حسين، وعبدالمنعم رياض، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، إخراج عمرو حسن.

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ أكبر برنامج وقائى لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة في محافظات.

يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب الجامعات علي مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة ينها في بيان له، توعية وتحصين شباب جامعة بنها ومحافظة القليوبية ككل بمخاطر الإدمان معبراً عن سعادته بالتعاون الوثيق وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي لتقديم خدمه مجتمعيه مميزه لأهالي المحافظة.

وأضاف الجيزاوي أن مكافحة الإدمان يجب أن تستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنه حيث أن هذه الفئه تتميز بخصائص معينة وهي حب التجربة لكل جديد، مشيراً إلي أهمية التوعية بمخاطر التدخين فهو الطريق الأولي للإدمان.

وطالب الجيزاوي بأن يكون كل طالب في جامعة بنها سفيرا للتوعية بمخاطر الإدمان في أسرته ومجتمعه، موضحاً أن الفئة العمرية الواحدة قادرة على التواصل معاً بصورة أفضل من غيرها وهو ما يجب أن نعمل عليه من طلاب الجامعة.