ميدان أم كلثوم بالمنصورة يكتظ بالمواطنين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

شهد ميدان أم كلثوم أشهر أكبر ميادين مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، توافد الآلاف من المواطنين لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، رافعين الأعلام وصورة الرئيس، ومرددين «كلنا بنحبك إحنا معاك ياريس»، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

مسيرة حاشدة في شوارع المنصورة

وقال يوسف الشرقاوي طالب في جامعة المنصورة، «أنا أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، يكفي أنه أعطى للشباب حقهم في كل شيء حتى في اعتلاء المناصب القيادية وتدريبيهم وقبل تخرجهم يؤهلهم لسوق العمل ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، الرئيس قام بعمل طفرة كبيرة جدا في كل شيء، حيث اهتم بملفات مهمة وقضايا كانت مهمشة ومن ضمنها نحن الشباب».

وواصل محمد السيد، طالب بجامعة المنصورة، «أنا أحب هذا الرجل ونتعلم منه معنى القيادة والحنكة والذكاء في السيطرة على الأزمات وإدارتها وتوفير دورات للشباب حتى يتعلموا القيادة ويكونوا مؤهلين في القيادة وترأس أي مسؤولية بحيث يكون الشاب جاهزا في كل شيء ولا يتعب في إيجاد الفرص».

تأمينات مشددة في شوارع المنصورة

وشهد شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لإحياء حفل غنائي ضخم، وبدأت مراسم الحفل في مسيرة ضخمة كانت تجوب شوارع المنصورة وضواحيها بالسيارات، حاملين صور الرئيس السيسي وعلم مصر، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية بالعديد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.