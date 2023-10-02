5 متاحف تفتح أبوابها مجانًا احتفالا بنصر أكتوبر.. اعرف تاريخك

أيام قليلة وتهل على المصريين الذكرى الـ50 لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد، ومن أجل هذه المناسبة تفتح العديد من المتاحف المصرية والأماكن السياحية، أبوابها بالمجان.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، أبرز المتاحف التي تفتح أبوابها مجانًا احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

متحف السكة الحديد

أعلن متحف سكك حديد مصر، عن فتح أبوابه مجانًا للزائرين، احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، وفي إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وأضافت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن المتحف يفتح أبوابه للجمهور يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

ويعد متحف السكة الحديد واحدًا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم، وقد تم افتتاحه 15 يناير 1933، وأعيد تطويره وافتتاحه في مارس 2016، ومن خلال زيارته يمكنك التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة.

ويتيح المتحف لزائريه متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية والقديمة، من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد معرفته من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية الموجودة بالمتحف، كما يوجد به مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

متاحف القوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن فتح متاحفها مجانًا لاستقبال الجماهير، احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر الجاري، وتتضمن المتاحف التي تستقبل زوارها مجانًا:

- منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر.

- متحف العلمين.

- متحف بورسعيد.

- المتحف الحربي بالقلعة.