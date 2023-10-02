فتح أبواب متحف السكة الحديد مجانا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، يتم فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

ويعد متحف السكة الحديد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذي تم افتتاحه في 15 يناير 1933، وجرى إعادة تطويرة وافتتاحه في مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة.

كما جرت متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوي على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.