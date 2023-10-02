بالمزمار والطبول.. فرقة فنون تحيي احتفالية تأييد الرئيس السيسي في الدقي

على مسرح ميدان الجلاء بالدقي في محافظة الجيزة، بدأت فرقة فنون شعبية، في تقديم الأغاني والفقرات الموسيقية في احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وظهر أعضاء فرقة الفنون الشعبية بالمزمار والطبول، بينما يغنون أغاني وطنية مؤيدة للرئيس السيسي، وتفاعل المئات من المواطنين مع الأغاني وما تقدمه الفرقة الشعبية.توافد المواطنين على ميدان الجلاء لتأييد الرئيس السيسي

ويتزامن عرض الفرقة، مع توافد المئات من المواطنين على ميدان الجلاء بحي الدقي لحضور واحتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في الجيزة

كما انطلقت مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة، تتبع التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص، لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، وتأتي المسيرة دعمًا للرئيس السيسي، وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013، بكل ثقة واقتدار، الذي كان على قدر المسؤولية يوم أنّ طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها، على الرغم من ثقل المهمة وجسامة التحديات، حمل الرئيس السيسي على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.