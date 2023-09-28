فتح باب التقديم للكليات الشاغرة في جامعة المنيا الأهلية الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، عن فتح باب التقدم ورقيا لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية يومي السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر لاستكمال الأماكن الشاغرة.

فتح التقديم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

قال رئيس جامعة المنيا الأهلية لـ«الوطن»، إنه سيتم فتح باب التقديم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للطلاب السابق تقدمهم ويرغبون في الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي حتى مجموع 273 درجة بنسبة 66.5% حتى السبت 30 سبتمبر كحد أقصى.

أما من لم يسبق تقدمهم فعليهم التقدم بطلب برغبتهم مرفقا به صورة شهادة الثانوية العامة والانتظار حتى الأحد 1 أكتوبر، وسيتم استكمال العدد المتبقي طبقا للأعلى في المجموع بعد استيفاء رغبات الطلاب السابق تقدمهم.

فتح باب التقدم ورقيا بكلية العلاج الطبيعي

وأضاف رئيس جامعة المنيا الأهلية، أنه سيتم فتح باب التقدم ورقيا بكلية العلاج الطبيعي يومي السبت الموافق 30 سبتمبر والأحد الموافق 1 أكتوبر، للطلاب الراغبين في حدود الحد الأدنى المعلن للكلية وهو 320 درجة بنسبة 78.04%.

كما سيتم فتح باب التقديم ببرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال يومي السبت الموافق 30 سبتمبر والأحد الموافق 1 أكتوبر، للطلاب الراغبين في حدود الحد الأدنى المعلن للكلية وهو 217.5 درجة بنسبة 53%.

وعلى الطلاب الراغبين في التقدم التوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات القيد وتشمل تقديم أصول المستندات، ودفع نصف الرسوم السنوية، من يوم السبت 30 سبتمبر ويوم الأحد 1 أكتوبر حتى تمام الساعة الثالثة عصراً كحد أقصي.

وتشمل إجراءات القيد دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد 50% من المصروفات المعلنة، من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.