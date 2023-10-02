زيادة مكافآت الرياضيين.. مليونا جنيه للحاصلين على ميداليات ذهبية أولمبية

زف وزير الشباب والرياضة، بشرى سارة للرياضيين، بخصوص زيادة المكافآت في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، وحرصه على دعم الرياضيين معنويا وماديا بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعا إضافيا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

برنامج التكريم وزيادة المكافآت

وجاء برنامج التكريم وزيادة المكافآت للرياضيين على مستوى الألعاب العالمية والقارية على النحو التالي:

على مستوي دورات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية

- الحاصل على الميدالية الذهبية مكافأة 2 مليون جنيه.

- الحاصل على الميدالية الفضية مليون ونصف المليون.

- الحاصل على الميدالية البرونزية مليون جنيه.

- يعامل الحاصل على المركز الرابع معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية.

- الحاصل على الميدالية الذهبية 300 ألف جنيه حد أدنى والحد الأقصى 500 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية الفضية الحد الأدنى 200 ألف جنيه والأقصى 300 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية البرونزية الحد الأدنى 150 ألف جنيه والأقصى 200 ألف جنيه.

- يعامل الحاصل على المركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية.

- يحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والتقصي في حالة تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

دورات الألعاب الأفريقية والبطولات المؤهلة أسوياء وذوي الهمم

- الحاصل على الميدالية الذهبية الحد الأدنى 100 ألف جنيه والأقصي 200 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية الفضية 75 ألف جنيه والأقصي 150 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية البرونزية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والأقصي 100 ألف جنيه.

- يحصل اللاعبون واللاعبات علي فرق الحد الأدنى والاقصي في حالة تحقيق ميدالية ببطولة عالم.

التكريم على مستوى البطولات الأفريقية غير المؤهلة

- الحاصل على ميدالية ذهبية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والأقصى 100 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية الفضية الحد الأدنى 25 ألف جنيه والاقصى 50 ألف جنيه.

- الحاصل على الميدالية البرونزية الحد الأدنى 10 آلاف جنيه والاقصي 25 ألف جنيه.

- يحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والاقصي في حالة تحقيق ميدالية في بطولة عالم.

تحفيز الاتحادات الرياضية

وهناك نوع آخر من التحفيز المادي للاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية يرتبط بالتصنيف العالمي للعبة وعدد الميداليات علي المستوي الأوليمبي والعالمي والقاري، عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين بالاتحاد، وعدد الهيئات الرياضية المُسجلة.

برنامج رعاية البطل الأولمبي

ويتضمن برنامج الرعاية للبطل الأوليمبي راتب شهري وبدلات وتقديم الدعم للمشاركة في المعسكرات في البطولات الدولية، وتوفير الملابس والأدوات الرياضية، توفير مدير فني ومعد بدني ونفسي ذو خبرة عالية، توفير رعاية طبية في حالة الإصابات، توفير المنح الدراسية ودرجات الحافز الرياضي وتأجيل الإمتحانات.