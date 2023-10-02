احتفالات بالقاهرة والجيزة بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات

شهدت محافظة القاهرة والجيزة، احتفالات كبرى بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لرئاسة الجمهورية لفترة جديدة، رافعين أعلاما وصورا للرئيس السيسي، معبرين بها عن سعادتهم البالغة بترشح الرئيس.

كما شهدت شوارع القاهرة والجيزة، مسيرات كبيرة بها مئات بل آلاف من المواطنين لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اشتملت على مختلف فئات الشعب سواء الشباب أو كبار السن أو السيدات أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة تتبع التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة، وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، ما يصل عددهم لأكثر من 30 ألفا، حيث تنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتي تصل الي ميدان الجلاء بالدقي رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.