إضاءة واجهات المباني بالمنصورة بعبارات دعم وتأييد للرئيس السيسي

أضاءت مباني وأبراج مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعبارات عديدة مثل «تحيا مصر، كلنا معاك، بنحبك يا ريس»، كما تزينت واجهات المباني بصورة الرئيس السيسي، كدعم ومساندة له بعد إعلانه ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة 2024، بالتزامن مع احتفالات حرب أكتوبر ومرور 50 عامًا على النصر.

آلاف المواطنين يعلنون دعمهم للرئيس السيسي بالمنصورة

وتوافد الآلاف من المواطنين في مسيرة ضخمة تجوب شوارع المنصورة في محافظة الدقهلية، رافعين الأعلام وصورة الرئيس السيسي، وسط أنغام الأغاني الوطنية وزفة وموكب سيارات، تجوب مناطق المدينة، معلقين: «بنحبك يا ريس، احنا معاك»، وحمل الأطفال مع ذويهم الأعلام، كما تواجدت فرق الهلال الأحمر في أرجاء المكان، تحسبًا لأي طارئ نتيجة الزحام والتكدس.

تأمينات مشددة في شوارع المنصورة

وشهد شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفا من قبل المواطنين، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وبدأت مراسم الحفل بمسيرة ضخمة كانت تجوب شوارع المنصورة وضواحيها بالسيارات، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية، بالعديد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.