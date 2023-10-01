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بايدن بعد أزمة الإغلاق الحكومي: قواتنا وضباط الأمن سيستمرون في الحصول

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في الحصول على الرواتب، بعد تهديد تأخر اعتماد الميزانية الحكومية بعدم دفع رواتب الموظفين في الدولة ومن بينهم العسكريون.

الجمهوريون تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة

وأضاف بايدن خلال كلمته، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجمهوريين تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، ولا يوجد تمويل لأوكرانيا في هذا الاتفاق، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال بأن ينقطع تمويل أوكرانيا.

وتابع أن الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول اقتطاع مبالغ من الميزانية المقترحة لمنع الإغلاق الحكومي، وأنا وملايين الأمريكيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهوريين.

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