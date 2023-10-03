مصروفات المدارس التجريبية 2024.. اعرف رسوم كل مرحلة

حددت وزارة التربية والتعليم، مصروفات المدارس التجريبية 2024، لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد، وذلك وفقًا للقرار الوزاري بشأن الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس التجريبية.

مصروفات المدارس التجريبية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مصروفات المدارس التجريبية 2024 لجميع المراحل التعليمية كالآتي:

مصروفات مرحلة رياض الأطفال

- خدمات اللغات: 500 جنيه - نشاط عام: 100 جنيه - تطوير تكنولوجي: 50 جنيها - الإجمالي: 650 جنيه

مصروفات المرحلة الابتدائية

- خدمات اللغات: 550 جنيها - نشاط عام: 100 جنيه - تطوير تكنولوجي: 50 جنيها - الإجمالي: 700 جنيه

مصروفات المرحلة الإعدادية

- خدمات اللغات: 600 جنيه - نشاط عام: 100 جنيه - تطوير تكنولوجي: 50 جنيها - الإجمالي: 750 جنيها

مصروفات مرحلة التعليم الثانوي

- خدمات اللغات: 700 جنيه - نشاط عام: 100 جنيه - تطوير تكنولوجي: 50 جنيها - الإجمالي: 850 جنيها