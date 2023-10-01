رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي.. اتبع الخطوات

مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يهتم أولياء أمور الطلاب بسداد الرسوم المستحقة عن الصف الدراسي، لذا يهتمون بمعرفة الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي، وخطوات الاستعلام، حيث يمكن الاستعلام عن المصروفات الدراسية عبر الموقع الإلكتروني لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي

وتختلف قيمة المصروفات الدراسية لكل صف دراسي، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوفر الوزارة إمكانية الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي من خلال الدخول على الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي

ومن الممكن تسديد المصروفات الدراسية لجميع الصفوف على مرحلتين، ويعتبر وصل سداد المصروفات مستند أساسي في أوراق تقديم المدارس للطلاب المقبلين على الالتحاق بالعملية التعليمية في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة كي جي عام وتجريبي وكذلك في الصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي، الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وإدخال بيانات الطالب، والتعرف على قيمة المصروفات المستحقة عليه.

طرق سداد المصروفات الدراسية

وتوفر وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور طريقتين لتسديد المصاريف الدراسية، الأولى عن طريق سداد المصروفات الدراسية مرة واحدة في بداية العام الدراسي، أو تسديدها على أقساط.

ويمكن لولي الأمر الراغب في سداد المصروفات الدراسية على أقساط، دفعها على 3 أقساط الأول في شهر أكتوبر، والثاني في شهر يناير والثالث في شهر مارس، مع إمكانية اختلاف هذه المواعيد من عام دراسي لآخر.

أقساط المصاريف الدراسية

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيضات بنسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

طرق سداد المصاريف الدراسية

ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ يمكن سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ـ يمكن سداد المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية، وخدمات «فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان».

ـ يسدد الطالب الرسوم بالرقم القومي للطالب.