«الأرصاد» توضح ملامح فصل الخريف: يشهد تقلبات جوية ويتأثر بالتغيرات المناخية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الصيف، بعدما شهدنا فيه موجات حر شديدة، ربما لم نشهدها من قبل وذلك نتيجة التغيرات المناخية، ويقترب فصل الخريف بأجوائه المعتدلة نسيبا حيث تشهد درجات الحرارة فيه انخفاضا ملحوظًَا.

حالة الطقس خلال فصل الخريف 2023

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال فصل الخريف 2023 كإجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، موضحة أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر2023، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أنّ فصل الخريف انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

زيادة معدلات سقوط الأمطار في فصل الخريف 2023

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، في أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة؛ لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

تأثير منخفض السودان الموسمي

وأضافت هيئة الأرصاد أنه في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال فصل الخريف خريف هذه العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة في فصل الخريف

وفيما يتعلق بحالة الطقس في فصل الخريف ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذه العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول من الخريف.

وتابعت أنه تتكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية، مشيرة إلى أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كاف.