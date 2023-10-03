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عضو «التنسيقية»: استقبال المصريين للانتخابات الرئاسية أكثر من ممتاز

كتب:

منى صلاح
05:08 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
النائب نادر مصطفى

النائب نادر مصطفى

قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أكثر من 42 حزبا سياسيا يدعمون الرئيس السيسي في ترشحه لولاية جديدة، والمجتمع بكافة فئاته، سواء مواطن بسيط أو الأحزاب السياسية، استقبلوا الانتخابات الرئاسية بشكل إيجابي.

وضوح قرار الأحزاب في دعمها للرئيس السيسي

وأضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، أن الأحزاب السياسية حرصت على الوضوح منذ الإشارة الأولى لبدء عملية الانتخابات الرئاسية، وإيمانها ودعمها للرئيس السيسي في ترشحه، معددا الإنجازات التي حققتها في مصر بكافة المجالات على مدار السنوات الماضية، في ظل حكم الرئيس والجمهورية الجديدة، سواء في التعليم أو الصحة، والمواطن لم ينسى الأعداد المفقودة من فيروس «سي»، على سبيل المثال.

المواطن المصري يولي المصلحة العامة الاهتمام الأكبر

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بأن إيمان المواطن بالأولوية للمصلحة العامة في الوقت الحالي، بفضل ما تشهده مصر من إنجازات وتطوير للبنية التحتية وتوسيع الطرق وإنشاء المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن استقبال الشعب لنبأ ترشح الرئيس السيسي يدل على الوعي: «نحن أمام شعب حكيم واعي يفرز جيدا ويستطيع التكاتف في أوقات المحن والشدائد والحشود التي تتغنى بالانتصارات أكبر دليل على هذا، ويدل أننا أمام دولة عُظمى».

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