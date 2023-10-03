تفاصيل اختيار محمود فوزي رئيسا لحملة الرئيس السيسي.. استقال من منصبين

إشادات واسعة من السياسيين والأحزاب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، لتولي رئاسة حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، لما له من خبرة سياسية وقضائية كبيرة تمتد لـ22 عاما.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» تفاصيل اختيار المستشار محمود فوزي، رئيسا لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

استقالة «فوزي» من منصبه القضائي

البداية كانت صباح أمس الاثنين، إذ أعلن المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقدمه باستقالته من منصبه القضائي، تمهيدا لمهام جديدة ستُوكل إليه، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «تقدّمت اليوم إلى معالي السيد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل نائبا لرئيس مجلس الدولة، بعدد 22 عاما من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيدا لتولي مهمةٍ جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول».

الاعتذار عن استكمال العمل بـ«الأعلى للإعلام»

وبعد استقالة «فوزي» من منصبه القضائي، قدم اعتذارا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن استكمال عمله بالمجلس، أمينا عاما للمجلس.

وتقدم «الأعلى للإعلام»، بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أداها أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس، الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله: «أتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح».

وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي، يوم الأحد المقبل في مقر المجلس، لرغبة زملائه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

مسيرات شعبية تطالب السيسي بالترشح

كل هذا حدث بالتزامن مع خروج الآلاف من المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستجابة إلى مطالبهم بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك من خلال مسيرات شعبية ضخمة في مختلف ميادين مصر خلال الساعات الأخيرة.

إعلان ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

وبالفعل أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابته لملايين المصريين بالميادين في كافة المحافظات، معلنا ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز».

تكليف «فوزي» برئاسة حملة السيسي الانتخابية

وبعدها بساعات مساء أمس، جاء نبأ تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ نشرت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس، منشورا جاء في نصه: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن»، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

وقال الرئيس السيسي، خلال منشور على الصفحة: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني به.. والله ولي التوفيق».

أول تعليق من «فوزي» على التكليف

وبعدها بدقائق، علق المستشار محمود فوزي، على هذا التكليف، قائلا في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها.. أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية».

وأضاف: «إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيا وجغرافيا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببا أساسيا وراء هذا الشعور».

وتابع: «لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان».

واختتم «فوزي» تصريحاته بقوله «أعود وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين».