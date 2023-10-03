نائبة: «التنسيقية» تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للرئاسة

أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الرئيس السيسي حريص على تطوير الحياة السياسية منذ توليه السلطة، وكذلك إشراك العناصر الفاعلة وخاصة فئة الشباب، الذين يتم الاهتمام بهم، من تمكين وتأهيل وتدريب، قائلة: «تم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب في عام 2018، وهو شكل سياسي جديد لم تعهده مصر من قبل».

زكي: التنسيقية منصة حوارية تدفع بالحراك السياسي

وأضافت زكي، خلال استضافتها ببرنامج «من مصر» والمذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعد منصة حوارية تضم حوالي 27 حزبا من الشباب بجانب المستقلين، وتمثل فكرة الدفع بالحراك في الحياة السياسية وإطلاق أشكال جديدة من التعددية الحزبية.

«التنسيقية» تؤكد التزامها الحياد وتدعو للمشاركة في الانتخابات

وتابعت النائبة نهى زكي، أن هناك ملامح جديدة للحياة السياسية في مصر، تقوم على مبدأ تقبل الآخر والتعددية والاختلافات وترك الأمر للمواطن في تحديد ما يراه مناسبا، وفي المرحلة الانتخابية الحالية، أكدت التنسيقية وقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين والتزامها الحيادية، ودعوتها للمشاركة في الانتخابات.